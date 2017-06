Bailarinos de Itupeva rumo à competição internacional

Alunos da Ritmo Academia de Dança são mais uma vez premiados em seletiva e passam para final internacional da competição do 25° Passo de Arte, uma das maiores competições da América Latina.

Neste mês de junho, o Corpo de Baile da Ritmo Academia de Dança participou da seletiva da competição Passo de Arte, uma das maiores competições da América Latina e foi mais uma vez premiada e selecionada para o Passo de Arte Internacional.

O grupo conquistou premiação de 2° lugar com a coreografia “Mundo da Lua”, das coreógrafas e também diretoras da escola, Camila Pupo e Renata Pupo. Além da premiação, elas são classificadas para a etapa final, o 25° Passo de Arte Internacional, que acontece na primeira quinzena de julho.

O Corpo de Baile da Ritmo Academia de Dança é um grupo de alunos que tem um interesse em comum: que a dança seja mais do que um simples hobbie. Dessa forma, as aulas de dança, além de serem uma arte prazeirosa, transformam-se em compromisso buscando o aperfeiçoamento da técnica para uma dança de qualidade em suas apresentações.

Além das aulas regulares, os alunos têm ensaios semanais com horas que variam de acordo com a quantidade e proximidade de eventos, o que exige muita dedicação dos bailarinos e familiares, buscando sempre a excelência dos movimentos e a evolução a cada apresentação.

Ao longo dos anos, o Corpo de Baile da Ritmo conquistou diversas premiações em competições conceituadas em nosso país, avaliadas pelos melhores profissionais de dança, entre elas a premiação na competição “Passo de Arte Internacional”, uma das maiores competições da América Latina e a aprovação de Coreografia no Festival de Dança de Joinville, o Maior Festival de Dança do Mundo, segundo Guiness Book.

No último ano de 2016, foram diversas premiações em 1° e 2° lugar conquistadas em todas as competições por onde passou, com todas as coreografias levadas de nível infantil à avançado das coreógrafas Camila Pupo e Renata Pupo.

O Corpo de Baile Infantil seguiu invicto alcançando 1° lugar em todas as competições e o grupo em geral atingiu ainda Prêmios Especiais como:

• MELHOR COREOGRAFIA das competições “Fest & Art” e “Corpo em Dança”,

• MAIOR NOTA das competições “Fest & Art” e “Corpo em Dança”

• Indicação à MELHOR COREÓGRAFA para Renata Pupo da competição “Bravos Excellence”.

“São muitas coreografias apresentadas nessas competições, de escolas de diversas cidades do nosso estado e é muito gratificante para nós ter o reconhecimento do nosso trabalho, alcançando essas premiações como os melhores de cada competição, o que reforça nossa motivação em continuar com nosso trabalho.”,

Para cobrir as despesas com as taxas de competições e transporte, o Corpo de Baile da Ritmo contou no ano de 2016 com o apoio de importantes empresas e comércios da cidade de Itupeva: Agilitá Transportes, Alfer Materiais para Construção, Ana Vale Estética, Art Brasil, Bar do Edson, Bazar do Japonês, Biléka, Blocos Vissoli, Brasil Multimarcas, Cacau Show, Casa de Carnes Mário Mantuanelli, Center Aço, Codarin, DOC Kids, Drogaria Sol Pharma, Flor de Maria Moda e Acessórios, FG Beneficiamento e Embalagens Plásticas, GL Doces, Glass Vision, Imobiliaria Realiza, Inova Fitness, Jucão Motos, JZ Marcenaria, Konixx Produções e Eventos, Leliko Modas, Loja Elidir, Marco Rocha Locutor, Mélius Informática, MGP Marmoraria, Net Fibra, Nobrega Locução e Eventos, Farma Centro, Retrato Falado, Sensação Bolos, Simões Assessoria Contabil, Supermercado Três Pontano, Tonoli Remoção de Entulhos, Treinador Marcão, Ultran, Vitaloni Fretes, Vitória Restaurante, WA Automotiva.

“O apoio público e privado é muito importante para nossos bailarinos pois fica difícil deles arcarem sozinhos com todos os custos de taxa e transportes de cada competição, além dos figurinos e cenários utilizados em cada coreografia. Quanto maior apoio obtivermos, melhor fica o nosso trabalho e mais conquistas conseguimos alcançar e mais sonhos nossos bailarinos conseguem realizar, levando o nome da cidade de Itupeva para mais lugares, tornando a cidade famosa pelo bom trabalho na área da dança.”, comenta Renata Pupo.

Parabéns às professoras e coreógrafas Camila Pupo e Renata Pupo e aos bailarinos do Corpo de Baile da Ritmo por todas estas conquistas e boa sorte nas próximas competições!!