Caixa entrega agasalhos da Campanha ‘Fazendo a Diferença”

Nesta quinta-feira (29), aconteceu em Jundiaí a primeira entrega de agasalhos, roupas e cobertores, que foram recolhidos diante a Campanha “Fazendo a Diferença”, promovida pela Superintendência da Agência da Caixa Econômica Federal, de Jundiaí.

O encontro aconteceu no Fundo de Solidariedade do município, onde os representantes da Caixa foram recepcionados pela Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Jundiaí, Vanessa Machado.

As doações foram recebidas nas unidades da Caixa em Jundiaí e também nas 28 casas lotéricas da cidade.

As agências e unidades lotéricas das cidades abrangidas pela Superintendência Regional de Jundiaí e também todo o entorno continuam a receber as doações, que serão entregues já na próxima semana, nos respectivos Fundos Sociais de seus municípios.

Parabéns a todos que colaboram e colaboraram com esta nobre ação!