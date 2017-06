Falsificador de bebidas é preso em Itupeva

O falsificador foi detido em Itupeva nesta quarta-feira (28), no momento em que vendia o produto adulterado no comércio de Itupeva.

Após três meses de investigação, a equipe do delegado titular de Itupeva, dr Adalberto Ceolin, chefiada pelo investigador Vanderlei Euflosino e composta pelos investigadores: Ricardo, Latorre, Odair e Renato, identificaram um homem que vendia bebidas falsificadas para alguns estabelecimentos comerciais de Itupeva.

No momento em que o acusado percebeu que seria parado, saiu em disparada como carro e por muito pouco não atropela um dos investigadores. Ele foi interceptado e preso.

De acordo com o chefe de investigações, da Delegacia de Polícia de Itupeva, a investigação do caso acontecia já há 3 meses, após denúncia de quem alguns estabelecimentos estariam vendendo o produto falsificado.

Após se certificarem da denúncia, os investigadores identificaram quem estava fornecendo as bebidas e que este faria entregas nesta quarta-feira (28). Ele foi encontrado no ato de uma das entregas, na região Central de Itupeva, e tentou fugir com o carro, mas foi alcançado, detido após oferecer resistência e conduzido até a Delegacia.

No interior do carro foram localizadas algumas garrafas de bebidas falsificadas. Na residência do acusado, na cidade de Jundiaí, também foram encontradas bebidas falsas.

O Delegado Titular de Polícia, após se cientificar do ocorrido, determinou a prisão do acusado, que além de ser indiciado pela falsificação de bebidas, também foi autuado por direção perigosa, periclitação de vida e resistência.

Toda bebida com ele encontrada foi encaminhada para Polícia Cientifica de Jundiaí, que constatou que se tratava de produtos falsificados e de baixíssima qualidade.

Todo o material foi apreendido na delegacia de Itupeva.

Os perigos da bebida “batizada”

Gosta de tomar todas sem conferir a procedência? Veja o que pode acontecer se você tomar álcool adulterado:

Quando a galera fica “muito louca” de tanto virar o copo a noite toda não é difícil comprar gato por lebre. Mas, mesmo com a mente sóbria, tem gente que não pensa duas vezes antes de economizar na ‘birita’ e acaba levando pra casa um veneno terrível que pode literalmente acabar com a festa.

O envenenamento por álcool adulterado é mais comum do que parece. Recentemente, mil pessoas foram intoxicadas e 87 morreram na Líbia após o consumo de bebida adulterada. Segundo o governo, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas por seguir a lei islâmica, a substância vendida às vítimas continha metanol — substância tóxica que pode levar à morte.

Quais são os riscos de ingerir a substância?

POR QUE O ÁLCOOL ADULTERADO PODE MATAR

Uma vez ingerido, o metanol é convertido em formaldeído e ácido fórmico, o que faz com que o sangue se torne ácido (acidose metabólica). Os sintomas geralmente aparecem cerca de 12 a 24 horas após o consumo e, além de embriaguez, eles incluem:

- Dificuldade em respirar ou falta de ar

- Cegueira, visão turva, ou pupilas dilatadas

- Convulsões ou pressão arterial baixa

- Tontura, dor de cabeça, convulsões e fraqueza

- Lábios, unhas, ou ambos, azulados

- Dor abdominal, diarreia, náusea e vômito

Como os níveis de ácido no sangue se tornam elevados, medidas mais drásticas devem ser tomadas para purificar o sangue. Recomenda-se a ingestão de bicarbonato de sódio para neutralizar o ácido fórmico e manter o equilíbrio do ph.

ADITIVO IRRESPONSÁVEL

Uma alternativa mais barata para a produção de etanol, o metanol — também conhecido como álcool metílico ou álcool da madeira — é adicionado em grande quantidade às bebidas alcoólicas por empresas ilegais. Além disso, níveis mais elevados de metanol podem ser acidentalmente formados durante a fermentação de bebidas que são ricas em pectina, como vinhos e uísques. Durante um processo de fermentação limpo, o metanol é produzido em segurança e níveis baixos. Já em recipientes de fermentação impuros, bactérias fazem com que o nível de metanol aumente.

TRATAMENTO

Assim como o etanol, o metanol é naturalmente removido através da respiração ou da urina, porém estes processos costumam ser lentos demais para salvar uma vida. A maneira mais rápida de remover o álcool metílico é a diálise ou a administração de Fomepizol, que bloqueia a formação de metabólitos tóxicos.

DICAS PARA OS PRIMEIROS SOCORROS

A ingestão de metanol é potencialmente fatal. Se você não tiver ajuda médica imediatamente, não provoque o vômito e procure ajuda médica urgente.