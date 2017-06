Grendacc: Prefeito de Itupeva é recebido pelo ministro da Saúde

Abraçar a causa e não deixar o hospital 24 horas do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) fechar as portas. Essa foi a missão do prefeito de Itupeva, Marcão Marchi, cumprida na manhã desta quinta-feira (29), em Brasília (DF), durante reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Além disso, o prefeito ainda conseguiu uma verba de R$ 500 mil para aplicar na Saúde Pública do município de 55 mil habitantes.

Acompanhado pelo presidente dos Correios, Guilherme Campos, Marcão Marchi relatou ao ministro a importância do trabalho do Grendacc para toda a Aglomeração Urbana de Jundiaí – composta por sete municípios e aproximadamente 800 mil habitantes – e a dificuldade da instituição manter o Hospital da Criança aberto 24 horas sem poder contar com os recursos do Governo Federal.

“Todos nós temos de fazer a nossa parte para não deixar que o Grendacc interrompa um trabalho que salva vidas. Me sensibilizei com a causa, registrei meu nome no abaixo-assinado da entidade e disse à dona Verci (Bútalo, diretora-presidente da instituição) que faria o possível para ajudá-los”, comentou o prefeito.

Ele também agradeceu ao presidente dos Correios, que intermediou o encontro com o ministro Ricardo Barros. “O Guilherme Campos é um amigo e parceiro fiel de Itupeva. Disse a ele que precisava fazer contato com o Ministério da Saúde e prontamente me atendeu. Conseguimos verba para a nossa população e também solicitamos o credenciamento federal ao Grendacc, que também atende pacientes de Itupeva”.

Contato direto – Após as explicações em relação ao Grendacc, Ricardo Barros pediu ao prefeito que ligasse para dona Verci e falou diretamente com a diretora-presidente. “Foi um momento muito importante e tenho fé que conseguiremos reverter a situação. O ministro ficou sensibilizado com a questão”, ressaltou Marcão Marchi.

No dia 21 de junho, durante visita do governador Geraldo Alckmin à região, o prefeito Marcão Marchi fez questão de registrar o nome no abaixo-assinado organizado pelo Grendacc e que também será enviado ao Governo Federal.

O Hospital da Criança 24 horas foi inaugurado em janeiro deste ano, com 11 leitos de internação e mais dois leitos pós-anestésicos. Para que ele funcione, o Grendacc necessita de recursos do Ministério da Saúde. O pedido enviado em março para o credenciamento federal foi negado sob a justificativa de que só são subsidiados hospitais acima de 50 leitos.

Prefeito Marcão Marchi, ao lado do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o presidente dos Correios, Guilherme Campos