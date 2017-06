Operação nas madrugadas é bem vista pela população

Uma megaoperação, realizada na noite do último sábado (24) pela Guarda Civil Municipal, Conselho Tutelar e Polícia Militar vem sendo motivo de elogios por grande parte da população de Itupeva.

Os moradores pedem que ações como esta sejam rotinas na cidade, principalmente em casas de shows noturnas, barzinhos e chácaras, que ficam abertos até altas horas da madrugada e inclusive comercializam bebidas alcoólicas para menores de idade, sem contar com a ação criminosa de traficantes de drogas, que se aproveitam da aglomeração de pessoas para vender entorpecentes.

A operação realizada no último final de semana foi de iniciativa do Ministério Público, que vem recebendo inúmeras denúncias que envolve, principalmente, a venda de bebidas a menores e tráfico de entorpecentes.

De acordo com as forças de segurança, durante a blitz, vários menores foram encontrados em festas e consumiam bebidas alcoólicas e até drogas.

O Conselho Tutelar do município que teve uma participação direta na operação e acionou os pais dos menores detidos em lugares impróprios para menores de 18 anos.

Os responsáveis tiveram que assinar uma advertência e foram convocados a comparecer na sede do Conselho Tutelar para dar mais esclarecimentos, além de explicar o que faziam os filhos menores, alguns de apenas 12 anos, perambulando pelas madrugadas em lugares impróprios a eles.

De acordo com o ministério público, bem com das forças de segurança e conselho tutelar, essas ações serão rotineiras em Itupeva e os responsáveis serão punidos. O Conselho Tutelar de Itupeva orienta os pais a procurarem se informar melhor sobre os locais onde seus filhos vem frequentando e se é essa a vida que eles realmente querem para os filhos, que saem às ruas, tornam-se reféns de vícios alcoólicos e de drogas, sem contar quando não se tornam escravos de traficantes.