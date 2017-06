Polícia Civil e Canil da GCM realizam operação Cidade Segura

A Polícia Civil de Itupeva, em conjunto com o Canil da Guarda Civil Municipal, realizou na tarde desta quinta-feira, dia 29, a operação ‘Cidade Segura’.

De acordo com o delegado titular de polícia, dr Adalberto Ceolin, a operação visa coibir crimes de qualquer natureza em Itupeva, bem como diminuir o índice de tráfico de drogas, que a cada dia tenta expandir suas vendas no município, fato que preocupa as autoridades do município.

Na operação iniciada hoje, os policiais estiveram na comunidade do Portela, localizada na entrada do parque das Hortênsias, também na Vila São João, Jardim Alegria e Nova Monte Serrat.

Em entrevista com o investigador chefe, Vanderlei Euflosino, os cães do canil da GCM farejaram vários locais conhecidos no meio policial como pontos de tráfico de entorpecentes e pessoas foram abordadas, porém, nada de ilícito foi localizado nesta data.

Ainda de acordo o investigador, a operação está apenas no início e não tem dia e nem hora certa para acontecer, uma vez que o intuito é surpreender criminosos na prática de ilícitos e tirá-los de circulação.