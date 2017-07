Ecobarganha recolhe 121 litros de óleo de cozinha

Descartado incorretamente, o óleo de cozinha pode causar diversos impactos ambientais. Dados apontam que com um litro de óleo é possível contaminar um milhão de litros de água, impedindo a troca de oxigênio e matando plantas, peixes e microrganismos.

O óleo se jogado na pia, danifica a instalação hidráulica e entope as tubulações, obstruindo galerias de esgotos e bocas de lobo, além de impermeabilizar o solo, contribuindo para as enchentes.

A Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente, conta com a Ecobarganha, um programa que tem como objetivo incentivar as pessoas a realizarem o descarte correto do óleo de cozinha. A cada dois litros de óleo entregue no programa, a pessoa troca por um litro de produto de limpeza.

Nesta sexta-feira (30), a Emef Profª Thereza Angelina Lourençon recebeu 121 litros de óleo para descarte. “Fazemos evento durante o ano todo sobre preservação do Meio Ambiente, quando temos essa ação na escola, nosso empenho fica maior para incentivar a população, sabemos que o óleo descartado de forma errada é um prejuízo enorme para a natureza”, comentou a diretora, Ivonete Fadel.

A coordenadora pedagógica, Giane Machado, colaborou com o evento e ressaltou que esta ação não pode acabar. “Essa ação é primordial, falamos muito com as crianças sobre o Meio Ambiente, quando acontece na escola podemos mostrar para eles como esses produtos são uma bomba para a natureza”.

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente é um ponto fixo de descarte, e está localizada na rua Professor José Leme do Prado Filho, nº 173, no Jardim Nova Itupeva. O horário de funcionamento é de segunda à sexta feira, no horário comercial.

A próxima escola a receber a Ecobarganha é a E.E Monsenhor Dr. Arthur Ricci, no dia 08 de agosto, das 9h às 14h.