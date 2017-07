Festa Junina do CCI reúne mais de 100 pessoas

Com direito a uma decoração especial, muita música, comidas e bebidas típicas, o Centro de Convivência do Idoso (CCI), realizou nesta sexta-feira (30), a Festa Junina da Melhor Idade, que contou com a participação de mais de 100 pessoas. A diversão começou às 14 horas e a festa permaneceu animada durante a tarde toda.

“Eles são maravilhosos, transmitem uma alegria contagiante, participar desses eventos me deixa muito feliz”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, que esteve no evento.

O ponto principal da festa foi a dança da quadrilha, que contou com 42 participantes. “Sempre gostei de dançar e estar juntos com os amigos é muito bom. No Japão existe esse tipo de festa, porém aqui parece ter algo diferente, me sinto muito feliz com esses eventos”, comentou Makoto Saito, 80 anos.

A noiva da quadrilha estava emocionada. “O CCI é minha segunda família, participar da quadrilha como noiva foi à realização de um sonho”, disse Nadir Borsari, 69 anos.

O Centro de Convivência do Idoso fica na Rua Hermenegildo Baston, s/n, Jardim Tuiuti. O órgão é subordinado a Secretaria de Desenvolvimento Social.