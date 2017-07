Melhor idade se diverte na SBRI ao som do cantor ‘Alemão’

A noite desta quinta-feira (29) teve muita dança, alegria e descontração, no clube SBRI. A melhor idade esteve presente e aproveitou o show do cantor Alemão, o Garganta de Aço.

“Viajei 1310 km, de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo até Itupeva, para tocar minhas musicas e sucessos sertanejos, que estão na boca do povo. Esses bailes são maravilhosos, fico feliz em tocar em festa da Melhor Idade”, ressaltou o cantor.

Quem compareceu se divertiu durante as quatro horas de duração do baile. “É muito gostoso estar acompanhados de amigos, nos divertimos com muitas musicas gostosas, no qual o tempo passa rapidinho e agente nem nota”, comentou Carmen Morato de 81 anos.

“A alegria é contagiante, a diversão é garantida, e dançar com minha esposa nesses bailes nos faz viajarmos no tempo, lembramos da nossa época de namoro”, disse Antunes de Oliveira, marido da Lucrecia.

O cantor Alemão, o Garganta de Aço, entre as muitas músicas do show, cantou sucessos de Rio Negro e Solimões, Teodoro e Sampaio, Gino e Geno e a sua canção mais conhecida, Folha de Urtiga, música que fez muito sucesso na terra do café conilon.

Os bailes da Melhor Idade nas noites de quintas-feiras têm resgata uma das atrações de maior sucesso no município.