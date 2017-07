União de esforços garante mais R$ 100 mil para Itupeva

A união da Prefeitura de Itupeva e da Câmara Municipal para conseguir verbas em benefício da população teve mais um sucesso na tarde desta sexta-feira (30). No Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o prefeito Marcão Marchi assinou a liberação de R$ 100 mil destinados às obras de infraestrutura no município. A emenda é do deputado estadual Júnior Aprillanti, que prontamente atendeu ao pedido dos vereadores Eri Campos (presidente), Tatiana Salles, Valdir Ceará e Márcio Gallo. “Este é o trabalho que a população espera de nós e continuaremos juntos por Itupeva, para tirá-la da situação em que foi deixada”, afirmou o prefeito.

O recurso recebido será investido nas obras de drenagem da estrada do Guacuri. “O governador Geraldo Alckmin e os deputados da Assembleia Legislativa têm nos ajudado muito nesses primeiros meses do ano. Encontramos um município endividado por uma irresponsabilidade do antigo governo, mas felizmente estamos conseguindo virar esse jogo. Isso é gestão de verdade, é diálogo e parceria com as empresas e os governos estadual e federal”, reforçou Marcão Marchi.

Junior Aprillanti fez questão de destacar que as emendas apresentadas para Itupeva e demais cidades da Aglomeração Urbana de Jundiaí totalizam R$ 3 milhões. “Estamos trabalhando para que os investimentos governamentais sejam liberados para os municípios da nossa região”.

O presidente da Câmara, Eri Campos, reforçou a soma de esforços pelo bem da cidade. “Todos os vereadores e funcionários da Câmara Municipal estão empenhados em ajudar o município”.

Conquistas – Nesta semana, o prefeito foi recebido pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, e conseguiu R$ 500 mil para custeio da Saúde Pública em Itupeva. Outros R$ 200 mil também foram conquistados de uma emenda parlamentar do deputado estadual João Caramez. A Banda Marcial de Itupeva também será retomada graças a este trabalho conjunto. De Brasília (DF), o deputado federal Miguel Haddad também já anunciou que enviará recursos ao município.

Uma creche municipal também será construída após parceria com uma empresa e intervenção da Prefeitura de Itupeva e Câmara Municipal. O prédio terá 400 m² e abrigará aproximadamente 100 crianças com até 3 anos de idade.