Fundo Social abre vagas para cursos do 2º semestre

Depois do sucesso das inscrições para as primeiras turmas dos cursos profissionalizantes e a conclusão das aulas, o Fundo Social de Solidariedade de Itupeva abriu mais vagas para os interessados em aprender uma profissão, iniciar o próprio negócio ou melhorar a renda familiar .

“É muito legal ver as pessoas saindo daqui com certificados em mãos e a possibilidade de um novo futuro, conseguir um novo emprego”, declarou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi.

As inscrições começam no próximo dia 17 (segunda-feira) e vão até o dia 19 (quarta), respeitando a ordem de chegada. Os interessados devem se deslocar até o Fundo Social, que fica na rua Professora Deolinda de Camargo, 100, no Jardim São Vicente, munidos de RG, CPF e comprovante de residência (levar cópia de tudo).

Para este semestre, as vagas são:

- Padaria artesanal – 180 vagas (para maiores de 18 anos)

- Manicure – 90 vagas (maiores de 18 anos)

- Digitação/Informática (maiores de 11 anos)

- Corte e Custura – 30 vagas (acima de 18 anos)

- Crochê – 60 vagas (maiores de 18 anos)

- Bordado – 30 vagas (maiores de 18 anos)

- Panificação – 20 vagas – (acima de 18 anos)

- Confeitaria – 20 vagas (para maiores de 18)