Prefeito determina retomada dos cursos do Senar

Buscando o melhor para os agricultores de Itupeva, o prefeito Marcão Marchi se reuniu nesta segunda-feira (3) com o secretário de Agricultura e Turismo, Marcos Brunholli, e com o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Adão Kobayashi.

Vários assuntos foram discutidos, entre eles a retomada dos cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). “Estamos buscando as melhorias para todos os setores da nossa cidade. Esse é um projeto que ficou esquecido, mas estamos retomando a ação para oferecer aos nossos agricultores novas oportunidades”, comentou o prefeito.

O objetivo do Senar é formar profissionais habilitados na aplicação dos procedimentos de gestão e de comercialização do agronegócio, visando os diferentes segmentos e cadeias produtivas da agropecuária brasileira. “Os cursos oferecidos pelo Senar são de extrema importância para o setor agropecuário, no intuito de aumentar a produção e as metas, além de proporcionar ideias para o turismo rural”, ressaltou Adão Kobayashi.