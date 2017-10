Prefeito faz reunião com comandante da Polícia Militar

O prefeito Marcão Marchi recebeu o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Henrique Neto. Na pauta, discussões sobre o policiamento e a segurança no município.

“Embora a responsabilidade da segurança pública seja do Governo do Estado, temos de dar nossa contribuição para o trabalho das polícias Civil e Militar. As ações integradas com auxílio da Guarda Civil Municipal já estão sendo executadas e serão intensificadas, inclusive para a segurança de pedestres e motoristas”, comentou o prefeito.

A Prefeitura também renovou convênio com o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) para retomar o serviço de licenciamento e emplacamento de veículos no município. Além disso, seis novos aspirantes à GCM já estão realizando o curso de formação. A Guarda Civil Municipal conta ainda, desde o início do ano, com a Patrulha Rural, em que os guardas fazem rondas nas áreas rurais do município.

O sistema de monitoramento existente no município estava desligado desde o ano passado por falta de pagamento do antigo governo à empresa prestadora do serviço. A dívida foi paga pela atual administração e as câmeras voltaram a funcionar.

O secretário de Gestão Pública e Assuntos Jurídicos, Gustavo Perissinotto, também acompanhou a reunião.

Efetivo – Recentemente, o vereador Ezequiel Alves de Oliveira solicitou ao comandante geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Nivaldo Cesar Restivo, o aumento do número de policiais militares em Itupeva. Em conversa com o prefeito, nesta terça-feira (4), ele comentou que houve resposta positiva do comandante, sinalizando com um aumento de 36 homens no efetivo a partir de janeiro de 2018.

Um convênio entre o município e o Governo do Estado para integração com a Polícia Militar no trabalho de educação de trânsito, fiscalização e estatística de acidentes também está tramitando em São Paulo. “O trânsito é um problema sério em qualquer cidade e a união de esforços é importante, pois traz mais organização e segurança”, ressaltou Renato Gonçalves, secretário de Mobilidade Urbana e Meio Ambiente.

Semáforo – A secretaria também realizou recentemente o reparo no conjunto semafórico da rua Jundiaí. O equipamento ficou desativado devido a problemas técnicos, porém com o cruzamento devidamente sinalizado visando a segurança. Além de voltar a funcionar, o semáforo teve ampliado o tempo para travessia de pedestres – agora de 14 segundos.

Integração entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal