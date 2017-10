Moto bate em carro e motociclista sai ileso

Um motociclista saiu ileso após um acidente ocorrido na Avenida Prefeito José Carlos, na manhã da última terça-feira, dia 6 de julho.

O acidente ocorreu nas proximidades do Cemitério Municipal de Itupeva, quando por motivos a serem apurados um motociclista colidiu fortemente contra um veículo Onix.

Com a força do impacto, a motocicleta teve sua frente danificada e o veículo avarias de pequena monta.

Fato que chamou a atenção da equipe de resgate, principalmente do experiente socorrista ‘Vermelho’, foi a sorte do condutor da moto que, mesmo com o forte impacto, saiu ileso e não precisou ser socorrido.

A motocicleta permaneceu guardada em uma empresa, localizada em frente ao local do acidente, que se propôs a levá-la à residência do proprietário.

Ambos os condutores decidiriam se a ocorrência seria ou não registrada e fizeram um acordo em referência aos danos sofridos.