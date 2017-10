Polícia Civil identifica autores de roubo a pesqueiro

Após 40 dias de investigação, a Polícia Civil de Itupeva identificou a autoria de um roubo ocorrido no dia 30 de abril, em um pesqueiro localizado no bairro Nova Era, em Itupeva.

Os acusados são dois adolescentes, sendo um morador do mesmo bairro e outro da cidade de Jundiaí. No dia do crime, a dupla invadiu o estabelecimento armados com revólver de cano longo e pistola.

Na noite do roubo, que durou cerca de quarenta minutos, vários clientes estavam se divertindo no pesqueiro e permaneceram na mira dos criminosos que, a todo instante, ameaçam atirar.

Identificação dos criminosos

De acordo com o delegado titular, Adalberto Ceolin, ao tomar ciência do ocorrido foi determinado ao chefe de investigação, Vanderlei Euflosino, que junto de sua equipe, composta pelos policiais, Ricardo, Odair e Latorre, fossem iniciadas as investigações para que se chegasse ao esclarecimento do o crime.

De posse das características dos elementos, os policiais começaram o trabalho de identificação, chegando até a identidade de um menor de Idade e também do maior A. E., ambos reconhecidos como partícipes do crime.

Devido ao reconhecimento com 100 % de certeza, bem como o relato das vítimas, ambos foram indiciados pelos crimes de roubos, tendo o delegado Ceolin solicitado ao Fórum de Itupeva a prisão do maior e a recolha do menor à Fundação Casa. Caso a o Fórum acate o pedido formalizado, os acusados poderão ser recolhidos a qualquer momento.