Bocalon tem contas reprovadas pelo TC

As contas referentes a 2014 já haviam sido reprovadas pelo Tribunal de Contas pelo e agora também foram reprovadas as de 2015.

A sessão do colegiado de autoridades do Tribunal de Contas aconteceu nesta terça-feira, sendo dado o veredicto à desaprovação das contas do ex-prefeito, Ricardo Bocalon, pelo relator das análises de 2015 realizadas pelo conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.

Em seu pronunciamento, Edgard afirma que houve parecer desfavorável acompanhando a instrução do corpo técnico do Tribunal e também do Ministério Público.

Em seu parecer o conselheiro diz: “A situação financeira do município não permite parecer favorável. O município vem apresentando sucessivos e significativos déficits financeiros, houve ainda expansão de dívidas de curto e longo prazo e o município possui índice de liquidez muito desfavorável”.

O processo é o TC 2180/026/15 e segue o mesmo caminho trágico da prestação de contas de 2014, que já foi rejeitada pelo mesmo Tribunal de Contas e está aguardando ser apreciada pelos vereadores na Câmara Municipal de Itupeva que deve votar por manter a reprovação.

A reprovação das contas pela Câmara Municipal deixará o ex-prefeito Ricardo Bocalon impedido de se candidatar para disputar qualquer eleição.

DÍVIDAS

Ao tomar posse no dia 1º de janeiro deste ano, o prefeito Marcão Marchi determinou a apuração das dívidas deixadas pelo ex-prefeito Bocalon, sendo constatado um rombo de R$ 213 milhões. O valor da dívida é maior que a do orçamento anual da cidade neste ano e coloca a cidade de Itupeva como uma das mais endividadas do país.