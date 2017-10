Criminosos invadem casa de policial em Itupeva e são baleados

Um policial civil de 38 anos passou por maus momentos após dois criminosos invadirem a casa de sua família, em Itupeva, no começo da noite desta terça-feira, dia 4.

Arriscando ser morto, ele conseguiu balear os dois assaltantes durante intensa troca de tiros dentro da própria residência. Ele não se feriu. O morador, que atua na Polícia Civil como investigador estava no quarto no momento da invasão dos bandidos.

Outros familiares foram rendidos pela dupla, que estava armada, mas um deles conseguiu correr até o cômodo para avisar o policial, que saiu para ver o que estava ocorrendo e viu os desconhecidos vindo em sua direção.

Agindo rápido, ele conseguiu pegar sua arma, o que foi percebido pelos assaltantes, que começaram a atirar. Houve intensa troca de tiros no imóvel, até que os dois bandidos foram atingidos, sem que o policial sofresse qualquer ferimento.

Eles conseguiram ainda correr para fora da residência, sendo um deles contido pouco tempo depois pelo investigador, que correu atrás do outro e também conseguiu prendê-lo.

De acordo com informação do boletim de ocorrência, populares tentaram agredir os criminosos, mas foram impedidos pelo próprio policial. Já os baleados foram socorridos a hospitais de Vinhedo e da PUC, em Campinas.

Acusados

Os assaltantes foram identificados como Leandro Matias da Penha, 36 anos, e Alanison Souza dos Santos, de 24 anos. Ambos residem em Campinas e são apontados como autores de diversos outros roubos na região, segundo apurado por policiais do setor de inteligência da Delegacia de Polícia de Itupeva (Vanderlei, Ricardo, Erick e Renato).

Por determinação do delegado Adalberto Ceolin, chefe da Polícia Civil no município, os detidos permaneceram hospitalizados sob escolta policial e irão responder por tentativa de roubo, resistência, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo.

Já as armas que usaram – dois revólveres calibres 32 e 38 – foram apreendidas. Ambas tinham praticamente todas as munições deflagradas, indicando que atiraram por diversas vezes no policial. Um dos disparos chegou a falhar, conforme mostrou um cartucho no tambor do revólver.

Geraldo Dias Netto/JJ