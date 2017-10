Itupeva de luto dá adeus a Miro Polli

Foi com profundo pesar que no final da tarde desta cinzenta sexta-feira, dia 07/07/2017 recebemos a notícia da partida eterna do amigo, empresário e ex-vereador, Waldomiro Polli, pai do também empresário, ex-prefeito, Ocimar Polli. Uma partida que certamente deixa grande parte da população itupevense em clima de muita tristeza.

É difícil expressar nossos sentimentos, já que Miro Polli, como carinhosamente era conhecido, tratava-se de uma pessoa muito querida e amada, sendo mais que certo que as recordações que ele nos deixou permanecerão para sempre em nossos corações. Um formador de opiniões que deixará em nossas lembranças e na nossa história o seu legado.

Eis que o inevitável ciclo da existência levou consigo o sempre alegre Miro Polli, que foi um democrata, homem íntegro, generoso e que no decorrer de sua vida pública muito trabalhou pelo desenvolvimento do nosso povo.

A vida segue e os dias passam e neste encalço aprendemos que somos frágeis como o vidro e como a flor do campo que hoje se apresenta linda, mas amanhã murcha e morre.

É nesta limitação de tempo que cumprimos a missão de nos realizarmos e contribuirmos para a realização de nossos irmãos. Miro Polli, filho de Itupeva, cumpriu sua missão terrena com muita sabedoria, sendo espelho para muitos diante suas relevantes contribuições ao município.

Miro foi um esposo, pai, tio, avô exemplar, um homem com personalidade marcante, típica de pessoas que assumem uma postura na vida, demonstram claramente seus ideais, seus objetivos e seus sentimentos. Foi um ser humano impossível de passar despercebido, despertava sentimentos fortes em seus relacionamentos e com isso marcou sua presença na vida de muitas pessoas. Ensinou, propagou e lutou muito pelos valores morais e éticos.

Seu legado vivencial e político, colocado em prática no diálogo e na troca de experiências, com coerência e ética num convívio marcante e cativante foram além de sua pessoa para enobrecer o próprio trabalho.

Senhor nosso Deus, depois do trabalho sois descanso, depois da morte sois vida, derramai sobre nosso querido amigo, Miro Polli, o orvalho de vossa misericórdia para que possa se alegrar na eterna felicidade.

E neste momento de dor e pesar, resta-nos manifestar nestas poucas linhas, a nossa mais profunda gratidão, admiração e reconhecimento, e as minhas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, pedindo a Deus que no aconchego de Seus braços receba este ente querido, e que no calor de seu imenso coração conforte a todos, familiares e amigos, por esta grande e irreparável perda.

((Luiz Carlos Izzo / Jornal de Itupeva))