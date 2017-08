Av. Emílio Checchinato registra dois acidentes graves

O serviço de resgate municipal de Itupeva foi acionado para prestar os primeiros-socorros às vítimas.

Dois acidentes na mesma avenida movimentaram o Setor Municipal de Ambulâncias de Itupeva, na noite desta sexta-feira (28). No primeiro, dois veículos bateram de frente. O acidente aconteceu no cruzamento entre a avenida Emílio Checchinato e a rua José Tonolli, no Jardim Samambaia. Segundo informações obtidas no local, um dos motoristas estava visivelmente embriagado.

O resgatista Bruno esteve no local e socorreu uma das vítimas ao Pronto Socorro local.A Polícia foi acionada para o registro da ocorrência.

O segundo acidente também aconteceu na avenida Emílio Checchinato, nas proximidades da Vila São João.

O motorista de um Chevrolet Vectra colidiu contra uma motocicleta. A condutora da moto sofreu lesões graves nas pernas e foi socorrida pelo atendente Bruno, do Setor Municipal de Ambulâncias, até o Hospital Municipal “Nossa Senhora Aparecida” onde recebeu os primeiros socorros e permanece sob cuidados médicos.