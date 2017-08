Casa da Cultura dá início aos novos cursos

A Prefeitura de Itupeva está ampliando as ações da Casa da Cultura, que passa por uma reforma estrutural e remodelações para receber mais cursos e alunos. Estão sendo construídos novos banheiros, o espaço interno será ampliado e uma nova sala de multi-atividades será construída, inclusive com piso específico para os cursos de danças.

Tiveram início nesta segunda-feira (31) as aulas de balé e durante a semana iniciarão os cursos de balé power, dança contemporânea e jazz. No total serão mais 400 alunos integrados aos novos cursos.

“O balé ajuda no desenvolvimento das crianças e minha filha estava ansiosa para começar a praticar”, ressaltou Graziele Aparecida da Silva, mãe da Yasmin.

Nesta segunda-feira (31), o professor Márcio Xavier também retomou as aulas de teatro. Para a aluna, Jaqueline Klein, o curso já faz parte da vida dela. “Aprendi a me expressar e sair da zona de conforto. As aulas são muito prazerosas, nunca imaginei que poderia quebrar essas barreiras”.

Cursos – Atualmente, a Casa da Cultura conta as seguintes oficinas: Teatro, Flauta Doce, Violão, Piano, Balé, Balé Power, Dança Contemporânea, Jazz, Dança de Rua, Coral Infantil, Coral Adulto, Iniciação Musical, Condicionamento Físico pela Dança, Karatê, Dança de Salão e Sertanejo Universitário.

“O curso me ajudou a ter uma nova visão sobre músicas, aprendi várias técnicas e com o curso tive mais interesse por outros instrumentos. Agradeço a Prefeitura porque se não tivesse esse curso aqui, provavelmente não estaria aprendendo piano”, disse a aluna Giulia Barqueta Salaar.

A Casa da Cultura está localizada na Praça São Paulo, 4, Centro. Mais informações pelo telefone (11) 4591-8505 ou pelo e-mail sec.cultura@itupeva. sp.gov.br .