Ciclistas itupevenses dão show em Rio das Pedras

Os ciclistas itupevenses Valdinei Vieira e Michael Henrique chegaram para a 3ª etapa do Kalangas Outdoor Ciclismo 2017 com apenas um pensamento: vencer a prova em Rio das Pedras e continuar na briga pelo título. Após 42 km, Valdinei e Michael venceram e assumiram a liderança de suas em suas categorias.

Em um circuito marcado pelo trajeto em um canavial, os atletas de Itupeva mostraram que os treinos diários fizeram a diferença e assumiram a liderança do campeonato.

Michael com 38 pontos é o líder na categoria Expert. “Fiz uma prova perfeita, vim focado pra subir no lugar mais alto do pódio e consegui, isso mostra que os treinos deram certo, faltam duas provas para a realização de um sonho, ser campeão no final da temporada”, comentou o atleta.

“Sabia que essa prova seria um divisor de água, se lutaria pelo titulo ou não teria mais chance de ser campeão, consegui fazer uma prova sem erros e cruzar em primeiro lugar”, ressaltou Valdinei Vieira, que pulou da terceira colocação para a liderança do Master A.

A organização do Kalangas Outdoor Ciclismo ainda não definiu o local e a data da próxima corrida. A temporada 2017 conta com cinco provas em seu total.