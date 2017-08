Itupevense conquista quatro ouros nos Paralímpicos

No último final de semana, o atleta itupevense Ricardo Novais Santos Carlos, do PEPT – Projeto Esporte Para Todos de Itupeva, conquistou seis medalhas em diferentes modalidades durante os Jogos Paralímpicos Universitários, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. A competição contou com mais de 200 atletas disputando provas de atletismo, natação, judô, parabadminton, bocha e tênis de mesa.

O atleta conquistou uma medalha de ouro nos 100 e nos 200 metros rasos, uma medalha de ouro no salto em distância, outra na matação 100 metros livre, além de uma prata nos 100 metros costas e bronze nos 50 metros livre. Ricardo foi um dos destaques da competição, terminando o evento com seis medalhas e também com a conquista do índice para disputar o brasileiro no salto em distância, ao atingir a marca de 5m44.

Ricardo contou com o auxílio das técnicas, as professoras Jane Bergantin, criadora do PEPT, e Alessandra Gilioli.

A abertura dos Jogos Paralímpicos Universitários 2017 aconteceu na última quinta-feira (27), com cerimônia realizada no Centro de Treinamento Paralímpico com a participação de membros da diretoria do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), do presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral, representantes da prefeitura de São Paulo, da secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo, Linamara Rizzo Battistella, e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi o responsável por abrir oficialmente a competição.

O presidente do CPB, Mizael Conrado, ressaltou a importância de organizar a competição em parceria com a CBDU. “A realização da segunda edição dos Jogos Paralímpicos Universitários é um motivo de muita celebração. Essa era uma dívida que nós do CPB tínhamos com o paradesportista universitário do Brasil. Felizmente, no ano passado, realizamos a primeira edição e, agora, com a parceria com a CBDU, quando conseguimos reunir um número importante de atletas universitários “, observou.

A competição deste ano reuniu 200 atletas de 20 estados e do Distrito Federal com provas disputadas na sexta-feira (28) e sábado (29).

O atleta Ricardo é deficiente visual e já coleciona algumas conquistas, como medalhas nos Jogos Regionais e nos Jogos Paralímpicos Universitários, que foi disputado no fim do ano passado, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, quando ganhou uma medalha de prata nos 100 metros rasos. Recentemente, também conquistou uma medalha no Circuito Loterias Caixa, o mais importante evento paralímpico nacional de atletismo, natação e halterofilismo; medalhas no XIII Troféu Sérgio Del Grande e na Federação Paulista de Desporto Para Cegos.