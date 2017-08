Milhares de pessoas participam do Arraiá no Parque

O Parque da Cidade recebeu um grande público neste final de semana, com a realização do ‘Arraiá no Parque – Temperou Fest’, evento feito sem custo algum para a Prefeitura de Itupeva por conta de uma parceria com a empresa Moinho de Eventos. Até a noite de sábado, mais de 5 mil pessoas já haviam passado pelo recinto da festa, que terminou na noite deste domingo (30) com show de Mateus e Gabriel. O destaque foi o grande número de famílias no local.

O prefeito Marcão Marchi e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, estiveram sábado (29) no Parque da Cidade, conversaram com as pessoas e acompanharam as atrações. “É um evento diferente e a população merece ter mais entretenimentos na cidade. Vamos buscar diversificar isso, fazendo parcerias e gerando mais lazer”, disse o prefeito.

No sábado, a parte musical contou com a presença de André Belini, que cantou muito rock e MPB para os visitantes, o Trio Serelepe agitou a galera com muito forró, Mateus e Gabriel fizeram a festa do público sertanejo. O destaque do dia ficou por conta do Maracatu, Tambores de Inkice, o som da África a Pernambuco.

“Para a cidade é uma evolução, nunca tinha visto um evento desse. Muitos reclamam que a cidade é atrasada neste aspecto e agora podemos ter em Itupeva um evento que vem fazendo sucesso por toda parte do País”, declarou o educador físico Rodrigo Marcelino.

Entre os milhares de visitantes, algumas pessoas vieram de outras localidades para participar do Arraiá no Parque. “Muito legal, são eventos que podemos levar a família. O ambiente é tranquilo e além da diversão do passeio, podemos nos deliciar bastante com as variedades dos Food Trucks”, falou Carlos Melo, morador do bairro do Tatuapé, em São Paulo.

Participaram também do evento o secretário de Governo, Alexandre Mustafa e o secretário de Agricultura e Turismo, Marcos Brunholi.