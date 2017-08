Missa em homenagem à Semana do Bebê emociona

Para homenagear a 8ª edição da Semana do Bebê em Itupeva, a Paróquia São Sebastião realizou uma missa neste domingo (30) especialmente para marcar a data. A celebração foi presidida pelo pároco, padre Marcos Adriano Paulino, e levou muitos fiéis à Igreja, na região central da cidade. “É fato, nós precisamos de sabedoria e bênção do nosso Pai para proteger nossas crianças”, disse o padre.

A missa contou com a presença do prefeito Marcão Marchi e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi. O secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, acompanhado da esposa Rosana, o secretário de Educação e Cultura, Fábio Andrade, a secretária de Saúde, Lúcia Checchinato, a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, e a articuladora municipal do programa São Paulo para a Primeiríssima Infância, Vera Bruder, também participaram da celebração.

“Nossas crianças precisam de muito carinho, agradeço ao padre pelas orações e benção na abertura da Semana do Bebê. Esse é um programa que dura uma semana para conscientizar a todos nós sobre a importância do cuidado diário e ininterrupto com nossas crianças. E é isso o que estamos fazendo”, declarou o prefeito.

No final da missa, o Padre Marcos Adriano Paulino apresentou a pequena Heloísa de Souza Assis e o gesto emocionou a todos, inclusive os pais da menina, Alex Antonio de Assis e Letícia Aparecida de Souza Assis. “É o início da vida cristã para ela, fico emocionada em que coincidiu com a abertura deste programa muito importante para as crianças, comentou Letícia.