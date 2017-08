Prefeito abre oficialmente a 8ª Semana do Bebê

A abertura oficial da 8ª Semana do Bebê foi realizada neste domingo (30), no Parque da Cidade, pelo prefeito Marcão Marchi e pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi. O evento levou muitas famílias ao parque, principalmente os principais personagens desta iniciativa: as crianças. Elas brincaram e se divertiram após a cerimônia, organizada pelo Comitê Municipal da Primeiríssima Infância e por todas as secretarias da Prefeitura de Itupeva. As atividades vão até o próximo dia 6 (domingo).

“Quero parabenizar todos que estão fazendo parte da administração de Itupeva, não importa o tamanho do trabalho. Precisamos nos dedicar ao máximo sempre e a Semana do Bebê é um exemplo disso, pois as crianças são o nosso futuro. Elas precisam de carinho e dignidade, crescer saudável para tornar-se um adulto responsável e com saúde”, declarou o prefeito.

Para a articuladora de Atenção Básica da Região de Jundiaí na Secretaria de Estado da Saúde, Lígia Bestetti, o Primeiríssima Infância precisa de apoio não somente do poder público, mas também dos empresários e da população. “Esse é um momento importante, o Primeiríssima Infância tem um papel de muita responsabilidade na sociedade e deve sempre ter incentivo para poder executar o seu trabalho”.

A articuladora municipal do programa São Paulo Pela Primeiríssima Infância, Vera Bruder, pediu a colaboração de todos para a conscientização sobre o tema. “Espero que a partir desta semana cada um de nós aprenda a olhar o Primeiríssima Infância como precisa ser visto. Só assim vamos ajudar as nossas crianças, elas são o futuro do planeta”.

O evento contou com apresentação da Fanfarra do CCI (Centro de Convivência do Idoso). Participaram da solenidade o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, o secretário de Educação e Cultura, Fábio Andrade, a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, o secretário de Esportes e Lazer, Robinson Toledo, a secretária da Saúde, Lúcia Checchinato, o presidente da Câmara Municipal, Eri Campos, e os vereadores Tatiana Salles e Angelin Lorenção.

Programação completa da 8ª edição da Semana do Bebê:

31/07 – 2ª feira

8h – Vídeos : Desenhos infantis – PSF Monte Serrat

8h30 – Circuito para bebês – UBS São João

8h30 – Circuito para bebês – Creche N. S. Lourdes

8h30 – Palestra sobre Primeiros Socorros com os bombeiros – Creche Nova Monte Serrat

8h30 – Palestra com Obstetra: Meu Primeiro Amor – PSF Santa Elisa

9h30 – Roda de Conversa com psicóloga “Vínculo: A importância da família para a criança” – UBS Guacuri

10h – Circuito para Bebês – PSF Rio das Pedras

10h – Circuito para bebês – Creche Iolanda

14h – Circuito para bebês – Creche Neide Maria

14h – Circuito para bebês – UBS Central

19h – Primeiríssima Infância no Teatro Polytheama – Jundiaí

01/08 – 3ª feira

7h30 – Contação de histórias – PSF Rio das Pedras

8h30 – Circuito para bebês – UBS Nova Era

8h30 – Circuito para bebês – Creche Nova Monte Serrat

10h – Circuito para bebês – PSF Monte Serrat

10h – Circuito para bebês – Creche Virgínia

14h – Circuito para bebês – Creche Guanabara

14h – Gincanas e orientações às famílias – Ginásio Parque das Hortênsias

15h – Pilates para as mães – Chácara do Abobrinha

15h – Vídeo para os pais – Importância da Primeiríssima Infância – Creche Virgínia

Durante o dia todo – Caixas Sensoriais – Creche Iolanda, Maria de Lourdes e Neide e PSF Santa Fé

02/08 – 4ª feira

8h30 – Circuito para bebês – UBS Guacuri

8h30 – Circuito para bebês – Creche Parque das Hortênsias

9h00 – Palestra com Bombeiros – UBS Central

9h00 – Palestra sobre Saúde Bucal para Gestante – PSF Santa Fé

9h30 – Sala de Espera: Palestra com pediatra, sobre o desenvolvimento da criança – UBS Guacuri

10h – Filme: ‘O começo da vida’ e debate ao final – Sessão Gratuita no Moviecom Maxi Shopping – Jundiaí

10h – Circuito para bebês – PSF Quilombo

10h – Circuito para bebês – Creche Marisa

14h – Circuito para bebês – PSF Santa Fé

14h – Circuito para bebês – Creche São Roque da Chave

14h30 – Visita das crianças da creche – UBS São João

14h30 – Palestra sobre amamentação com Maristela De Marchi Benassi, do Banco de Leite Humano de Jundiaí – HTP

03/08 – 5ª feira

8h30 – Circuito para bebês – UBS Medeiros

8h30 – Circuito para bebês – Creche Catarina

8h30 – Massagem Shantala – Creche Nova Monte Serrat

9h – Orientações sobre Alimentação Complementar após 6 meses – UBS Central

9h – Contando Chapeuzinho Vermelho e cantigas de roda – Creche Maria de Lourdes

9h – Palestra sobre saúde Bucal – Creche Virginia

10h – Contando Chapeuzinho Vermelho e cantigas de roda – Creche Neide

10h – Circuito para bebês – UBS Chave

10h – Circuito para bebês – Creche Calabró

11h – Contando Chapeuzinho Vermelho e cantigas de roda – Creche Iolanda

13h30 – Orientações sobre Alimentação Nutricional com o pediatra – PSF Guiomar

14h – Circuito para bebês – Creche Iracema

14h – Circuito para bebês – PSF Guiomar

14h30 – Teatro Realizado pelas educadoras – Creche Catarina

04/08 – 6ª feira

7h – Vídeo do Primeiríssima Infância – Laboratório Anchieta

8h30 – Orientações sobre a primeira dentição – PSF Santa Elisa

8h30 – Circuito para bebês – PSF Santa Elisa

9h – Cine pipoca – PSF Rio das Pedras

9h – Orientação sobre saúde bucal – Creche Maria de Lourdes

9h – Palestra sobre primeiros socorros com os Bombeiros – PSF Santa Fé

9h30 – Grupo de Pais: Dicas para promoção do desenvolvimento da criança pequena – UBS Guacuri

9h30 – Palestra com o pediatra: Doenças causadas pela não higienização correta – UBS São João

10h – Circuito para bebês – CRAS Central (Vila São João)

10h – Orientações sobre saúde bucal – Creche Neide

10h30 – Massagem e orientação sobre higiene bucal – Creche Calabró

11h – Orientação sobre saúde bucal – Creche Iolanda

14h – Orientações do Pediatra : vacinas, amamentação e alimentação complementar – Creche Virgínia

14h – Circuito para bebês – CRAS Hortênsia

14h30 – Massagem e orientação sobre higiene bucal – UBS Chave

05/08 – Sábado

10h – Filme: ‘O começo da vida’ e debate ao final – Sessão Gratuita no Moviecom Maxi Shopping – Jundiaí

06/08 – Domingo

9h – Caminhada com bebês.