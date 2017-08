Prefeito vistoria prédios públicos do Centro

No sentido de melhorar os espaços públicos e ampliar o atendimento à população, o prefeito Marcão Marchi esteve na manhã desta segunda-feira (31) em alguns imóveis pertencentes ao município e que estão em localização privilegiada – no centro da cidade.

“Cada dia me impressiono mais com o descaso do passado em relação ao patrimônio público. Estamos fazendo um planejamento para ampliar os espaços destinados à população, colocar tudo em ordem e principalmente economizar com muitos aluguéis que eram pagos até o ano passado sem qualquer motivo”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

Na sede da Secretaria de Agricultura e Turismo, onde ficava o antigo Paço Municipal, a ideia é criar um espaço que servirá para o Serviço Social de Saúde.

Reformas – No espaço onde será reinaugurado o Museu e ficará a nova biblioteca, Marcão Marchi pediu agilidade nas pinturas e finalização das obras. “Este é um espaço de cultura da nossa cidade, vamos agilizar o serviço e colocar em prática o museu que retrata a história da nossa cidade. O funcionamento da biblioteca é de muita importância não só para os estudantes, como também para todos os munícipes”.

No prédio da Casa da Cultura, o prefeito visitou algumas salas e também vai estudar o aproveitamento de espaços para a inclusão de novos cursos. “Entrei em uma sala que pode ser muito bem aproveitada, mas está cheia de arquivos abandonados da outra gestão”.

A secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, acompanhou o prefeito em todos estes locais.