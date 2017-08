Uma viagem no tempo com o 17º Encontro de Carros Antigos

“Uma viagem no tempo” foi a frase mais ouvida entre os visitantes ao adentrarem à Praça de Eventos da Pedreira, neste domingo (30), para participar do 17º Encontro de Carros Antigos. O evento foi organizado pela Prefeitura de Itupeva, numa iniciativa da Secretaria de Agricultura e Turismo.

“Resgatamos mais uma tradição da população itupevense e confesso que o evento me surpreendeu, tanto pelo número de participantes quanto de visitantes. Já adianto que no ano que vem teremos novamente este encontro e vamos buscar uma estrutura ainda melhor para todos os apaixonados por carro antigo” declarou o prefeito, acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi.

Os amantes destas relíquias a motor puderam ver modelos como Chevette, Fusca, Landal, Brasília, Kombi, Opala, Corcel e Jipe, além de caminhões e até motos antigas. “Eu gosto porque esses eventos fazem parte da cultura brasileira e quando participo viajo no tempo. É uma sensação maravilhosa”, disse o comerciante Alexandre Alécio.

Para a dona do Del Rey 1982, Marília Muller, o carro não é apenas uma relíquia, pois faz parte da história da família. “É o nosso xodó e uma lembrança do meu pai, que foi por muitos anos o único dono deste carro. Sempre vou cuidar dele com muito carinho”, falou emocionada.

As principais atrações do encontro foram o Ford Tudor Vermelho 1929 e o Ford Tudor Amarelo 1931, veículos que chamaram a atenção pelo tempo de existência. Os visitantes fizeram questão de fotografar os dois.“É a primeira vez que ele está em uma exposição e prazeroso ver o reconhecimento do público, já que o trabalho de restauração durou sete anos”, falou Marcel Soldan, dono do Ford Tudor Amarelo

A parte musical do evento foi comandada pelo DJ Jhonni e pela Banda LR Experience. O secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, o secretário de Agricultura e Turismo, Marcos Brunholi, a secretária de Desenvolvimento Social, Aline Alves, o presidente da Câmara Municipal, Eri Campos, e os vereadores Ana Paula Marciano, Tatiana Salles e Angelin Lorenção também prestigiaram o evento.