Presidente do Fundo Social foi jurada do Miss Cabreúva 2017

No último sábado (29), a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, foi convidada para compor a mesa de jurados do Miss Cabreúva 2017, que aconteceu no Hotel Solar das Primaveras. Na ocasião, foram eleitas as representantes das categorias Miss Infantil, Miss Teen e Miss Adulto.

As vencedoras foram Bruna Rafaela dos Santos (Adulto), Bianca Rotelli (Teen) e Manuella Rocca (Infantil).

“Quero agradecer a primeira-dama de Cabreúva, Mariângela Martin, e o proprietário da agência Fox Model, Roney Dias, pelo convite desse dia especial. Foi difícil avaliar já que são todas garotas lindas, mas o resultado foi justo. Em breve teremos o nosso Miss Itupeva para abrilhantar a nossa cidade”, declarou Dani Marchi.

O concurso é agenciado pela Fox Model, credenciada com a Polishop, e dá a oportunidade para as candidatas que seguirem os padrões exigidos participarem do Miss São Paulo. Isso abre portas para a carreira profissional, que pode chegar ao Miss Universo.

Ao lado da presidente do Fundo Social estavam na mesa de jurados Bruno Kimura, Bruna Cavoli, David Oliveira, Luiz Garcia, Mariângela Martim, Renata Dupas, Simone Coelho e Tatiane Kordoutis.