Concurso cultural dará uma viagem para qualquer lugar do mundo

Internautas de Itupeva e região, conectados ao Facebook, poderão participar do Concurso Cultural “100 países”, uma iniciativa do jornalista Luiz Carlos Izzo e do Jornal de Itupeva, que vão premiar o vencedor com uma viagem para qualquer lugar do planeta. Os participantes deverão curtir e indicar para 10 amigos a FANPAGE ( www.facebook.com/lukaitupeva ) e enviar INBOX (NA PÁGINA DA PROMOÇÃO) um relato contando a história da viagem que sonha realizar.

Se você conhece alguém que tem um sonho de viagem, quer conhecer alguém que mora muito longe e sua história é comovente, ajude-o a realizar esse sonho. Escreva por ele e torça para que o relato seja escolhido. Uma comissão de profissionais ligados ao turismo e ao empreendedorismo vai ajudar na avaliação e selecionar 10 relatos. Os finalistas gravarão um vídeo que será postado no Facebook, sendo o grande vencedor escolhido por meio das Curtidas dos internautas.

A história mais emocionante vai ganhar o prêmio: uma viagem econômica com direito a passagem aérea, hospedagem, alimentação e passeios com acompanhamento de guia especializado.

Caso a viagem seja internacional, o ganhador deverá possuir em mãos todos os documentos de viagem exigidos pela legislação vigente, não ficando a organização do concurso responsável por providenciá-los. O concurso não tem data para finalizar, podendo existir, inclusive, mais de um ganhador.

Dependendo da história narrada, poderá ser levado um acompanhante. Lembre-se, viajar para Paris, Nova Iorque, Roma ou Tóquio todo mundo quer. Mas o vencedor será aquele que contar a história mais emocionante e justificar o porquê gostaria de viajar até o destino escolhido, podendo inclusive ser em local próximo.

No caso da viagem ser nacional, o contemplado poderá ser surpreendido em casa e terá 1 hora para arrumar as malas e partir. Por este motivo, o participante deverá informar no relato qual o período poderá fazer a viagem. Exemplo: Posso todos os finais de semana; Posso no feriado; Posso o ano inteiro, ou informar datas exatas, o que é muito importante para não perder o prêmio. Se a viagem for marcada para uma data informada e por algum motivo o vencedor não puder viajar, este se abstém da viagem e não poderá mais reclamar o prêmio.

PATROCÍNIO:

Você que é empresário de Itupeva e região e também quer fazer parte deste sonho de viagem, entre em contato e participe. Com muito pouco você poderá deixar sua marca em evidência e contribuir com o sonho de alguém.

Mais informações na página da promoção: www.facebook.com/lukaitupeva