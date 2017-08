Presidente do Fundo Social presenteia mães no Hospital

Em mais uma ação da 8ª Semana do Bebê, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, esteve na manhã desta terça-feira (1) no Hospital Municipal e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, para entregar kits de enxoval para quatro mães que tiveram os bebês no primeiro e segundo dias do evento.

Acompanhada de Teresa Piccolo, integrante do Comitê Municipal da Primeiríssima Infância, do coordenador de enfermagem Sandro dos Santos, da assistente social Sylene Costa, da enfermeira obstetra Adriana de Farias e da psicóloga Monalisa Bortolato, a primeira-dama conversou com profissionais de saúde e com as mamães.

“Estamos em campanha informando e incentivando as mães a participarem do programa, destacando que os primeiros seis anos de vida da criança são uma etapa muito importante para o desenvolvimento saudável”, comentou Dani Marchi.

Para Sandro dos Santos, a proteção às crianças é fundamental. “Esta ação ajuda a incentivar ainda mais a população a cuidar das crianças, além de ser muito importante ter a presença da primeira-dama aqui no hospital. Isso mostra que a gestão está interessada na saúde da cidade”, falou.

Mamães Felizes – As quatro mães foram presenteadas com um kit enxoval – bolsa, toalha, cobertor, body (roupinha), macacão, meias e camisetas. “Eu achei bacana, na outra vez que tive minha primeira filha, não tive o privilégio de participar de uma ação fantástica como é a Semana do Bebê”, declarou Cláudia Cristina Rodrigues, com recém-nascido João Pedro nos braços.

“Estou me sentindo privilegiada pela Heloísa ter nascido na Semana do Bebê. Cabe agora cuidarmos das crianças para que elas tenham uma vida saudável”, disse Lenisa Ferreira, mamãe do Gabriel.

Durante a realização da Semana do Bebê, os kits com enxoval serão entregues a todas as mães de recém-nascidos no hospital.