GCM prende traficante no Parque das Hortênsias

Durante ronda de rotina realizada na última segunda-feira (31) pelo Parque das Hortênsias, a equipe ‘C’ da Guarda Civil de Itupeva se deparou com um indivíduo de bicicleta que, ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga sentido Bairro da Mina.

O indivíduo foi acompanhado pelos GCMs até entrar em um corredor de casas, onde arremessou um pacote de plástico em cima de uma das casas. O fato foi percebido pelos guardas que conseguiram deter Jean Aparecido dos Santos, que ofereceu resistência e foi contido diante força moderada. Ao averiguarem o pacote arremessado pelo acusado, os guardas descobriram que em seu interior continha 16 tubetes de cocaína, 12 porções de maconha e 16 tubetes com crack. No bolso de Jean foram localizados R$101 em notas diversas, sendo dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itupeva.

Atuaram na ocorrência dos guardas municipais Ribeiro, Dimas e Carlos (sub-inspetores), Cerqueira, Junior e

Sobral.

Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou à prisão em flagrante por tráfico de drogas, em face do artigo 33 do Código Penal. O acusado já é reincidente no mesmo artigo, e cumpre medida cautelar em regime de progressão de pena, a qual cumpria em liberdade.