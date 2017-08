L’OCCITANE do Brasil anuncia fábrica em Itupeva

Grupo investe em projeto de uma fábrica em Itupeva para desenvolvimento e reforço de investimento no país

A L’OCCITANE do Brasil anuncia o investimento no projeto de uma fábrica no Brasil, um dos cinco países de maior crescimento e representatividade do Grupo.

A fábrica será instalada na cidade de Itupeva, próximo ao Centro de Distribuição do Grupo no Brasil, e ocupará uma área de 23 mil metros quadrados. O foco da unidade será a produção de linhas da marca L’Occitane au Brésil, mantendo a parceria com fornecedores terceiros para desenvolvimento de algumas categorias.

A empresa realizará uma cerimônia de descerramento de pedra fundamental da planta na primeira quinzena de setembro.

A Investe São Paulo, agência de promoção de investimentos e exportações ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, tem assessorado a L’OCCITANE do Brasil com informações estratégicas e no contato com entidades fundamentais para o sucesso do projeto, principalmente com relação a questões de infraestrutura e licenciamento ambiental.

“Temos trabalhado lado a lado com a L’OCCITANE do Brasil para auxiliá-la em todos os relacionamentos essenciais para o sucesso do projeto. A fábrica vai deixá-los em contato direto com o maior mercado consumidor da América Latina e contribuir para dinamizar ainda mais nossa economia”, afirma Sérgio Costa, diretor da Agência.

Com a iniciativa, o Grupo pretende ampliar sua participação no mercado brasileiro, além de investir no desenvolvimento do país e conquistar cada vez mais os brasileiros, com sua expertise e cosméticos de qualidade.

As obras têm previsão de início ainda este ano e operação em 2019, movimentando o município de Itupeva e a economia local. “É um orgulho receber uma empresa deste porte, que vai gerar mais empregos e renda para Itupeva. Nossa primeira conversa com os representantes da L’OCCITANE do Brasil foi no aniversário da cidade e, por isso, considero como um presente à população. Agradecemos também à Investe São Paulo e à Câmara Municipal pelo apoio”, destacou o prefeito Marcão Marchi.

Sobre a L’Occitane International S.A.

A L’Occitane International S.A. (a “Companhia”) é uma empresa líder mundial em produtos cosméticos e bem-estar, com base em ingredientes naturais e histórias verdadeiras de Provence, França e ao redor do mundo. Líder mundial no mercado de beleza premium, o Grupo L’OCCITANE produz e comercializa produtos de melhor qualidade, produzidos com tecnologia de ponta com quatro marcas, incluindo L’Occitane en Provence, Melvita, Erborian e L’Occitane au Brésil. Seus produtos são ricos em ingredientes naturais de origens rastreáveis, sempre respeitando o meio ambiente.