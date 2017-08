Novas leis de incentivo trazem L’Occitane para Itupeva e 300 novos empregos

Com 300 empregos gerados direta e indiretamente, o grupo L’Occitane anunciou nesta quinta-feira (3) à tarde, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o investimento no projeto da primeira fábrica no Brasil, localizada em Itupeva. A vinda da empresa só foi possível graças ao trabalho realizado pelo prefeito Marcão Marchi, a partir das novas leis de incentivo implantadas este ano no município.

Ao lado do governador Geraldo Alckmin, de representantes da multinacional e da Agência Investe SP, o prefeito foi elogiado pela vinda da L’Occitane para Itupeva. “A Prefeitura foi fundamental na viabilização da aprovação da legislação no município. Foram tão ágeis, que a aprovação e a legislação aceleraram esse processo. Nós demos o amparo e o município é quem fez a diferença”, declarou Sérgio Costa, diretor da Investe SP.

As obras têm previsão de início ainda este ano e operação em 2019, movimentando o município e a economia local. “É um orgulho receber uma empresa deste porte, que vai gerar mais empregos e renda para Itupeva. Nossa primeira conversa com os representantes da L’Occitane do Brasil foi no aniversário da cidade e, por isso, considero como um presente à população. Agradecemos ao governador Geraldo Alckmin, ao Governo do Estado e à Investe São Paulo, bem como à Câmara Municipal pelo apoio”, destacou Marcão Marchi.

O governador ressaltou a escolha do Estado pela L’Occitane e a geração de empregos e renda para o povo paulista. “Parabenizo o prefeito Marcão Marchi pelo empenho e eficácia na gestão, que garantiu a instalação da planta em Itupeva, uma cidade privilegiada pela excelente localização, no entroncamento das principais rodovias do País”.

Para a empresa, o Brasil é um dos cinco países de maior crescimento e representatividade do grupo. A fábrica ficará próximo ao Centro de Distribuição do Grupo no Brasil e ocupará uma área de 23 mil metros quadrados. O foco da unidade será a produção de linhas da marca L’Occitane au Brésil, mantendo a parceria com fornecedores terceiros para desenvolvimento de algumas categorias.

“O processo para a instalação da fábrica da L’Occitane no Brasil teve início em 2015 e este trabalho feito Prefeitura de Itupeva, a partir deste ano, foi fundamental e garantiu a escolha de Itupeva para o sucesso desta ação. Só temos que agradecer ao prefeito Marcão Marchi e ao governador Geraldo Alckmin”, declarou Eric Maure, diretor geral do grupo.

A empresa realizará uma cerimônia para lançamento da pedra fundamental da planta na primeira quinzena de setembro.Participaram do encontro no Palácio dos Bandeirantes, também, o secretário de Governo, vice-prefeito Alexandre Mustafa, e o secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, Sami Mansour, e o secretário-adjunto estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cláudio Valverde.

Parceria – A Investe São Paulo, agência de promoção de investimentos e exportações ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, tem assessorado a L’Occitane do Brasil com informações estratégicas e no contato com entidades fundamentais para o sucesso do projeto, principalmente com relação a questões de infraestrutura e licenciamento ambiental.

“Temos trabalhado lado a lado com a L’Occitane do Brasil para auxiliá-la em todos os relacionamentos essenciais para o sucesso do projeto. A fábrica vai deixá-los em contato direto com o maior mercado consumidor da América Latina e contribuir para dinamizar ainda mais nossa economia”, afirma Sérgio Costa, diretor da Agência.

Com a iniciativa, o grupo pretende ampliar a participação no mercado brasileiro, além de investir no desenvolvimento do País e conquistar cada vez mais os brasileiros, com sua expertise e cosméticos de qualidade a partir, agora, de Itupeva.