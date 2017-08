GCM de Campo Limpo atira em bandidos no Russi

Na manhã desta quinta-feira (3), um guarda municipal de Campo Limpo Paulista fazia compras no supermercado Russi, em Itupeva, quando foi surpreendido por bandidos roubando o estabelecimento, que fica localizado na rua Jundiaí, região Central da cidade. No intuito de conter os bandidos, o GCM entrou em luta corporal e efetuou três tiros. Os disparos não acertaram os acusados, que conseguiram fugir.

A informação do crime teria sido informada pelo gerente do estabelecimento, que em contato com o guarda disse que um homem, aparentando possuir uma arma, teria roubado garrafas de bebida e corrido até os fundos do supermercado.

O guarda municipal localizou o suspeito nos fundos da loja no momento em que ele entrava em um carro, onde estava seu comparsa. Ainda segundo o boletim, o guarda sacou a arma para tentar conter os suspeitos e um deles entrou em luta corporal.

O suspeito conseguiu agarrar a arma e, no embate, foram efetuados três disparos. O homem entrou no veículo e fugiu em alta velocidade com o comparsa em direção ao Jardim Samambaia.

A arma do guarda municipal foi apreendida e será periciada. Um boletim de ocorrência ficou registrado na delegacia e, até a tarde desta quinta-feira, nenhum suspeito havia sido preso.