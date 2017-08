Bailarinos conquistam troféu em competição internacional

Alunos da Ritmo Academia de Dança conquistam troféu na final internacional da competição 25° Passo de Arte, uma das maiores competições da América Latina.

O Corpo de Baile Infantil da Ritmo brilhou neste mês de Julho, em uma emocionante disputa entre os 10 melhores grupos selecionados em seletiva Nacional e Internacional para a final da 25° edição do Passo de Arte – Competição Internacional de Dança, conquistando troféu de: 2° Lugar (com nota de 1°) com a Coreografia “Mundo da Lua”, das coreógrafas Camila Pupo e Renata Pupo.

“O Passo de Arte é uma das maiores competições da América Latina e conquistar essa premiação com elogios e nota de 1° lugar dos jurados só nos motiva ainda mais a continuar com o nosso trabalho! Foi uma noite emocionante e ficamos muito orgulhosas das nossas bailarinas”, comenta diretora da Ritmo.