Traficante do Jardim Alegria é preso pela GCM

Por volta das 21h30 desta sexta-feira (4), a equipe liderada pelo sub-inspetor Ribeiro e composta pelo GCMs Sobral e de Lima, patrulhava o Jardim Alegria, em uma região que é muito conhecida como ponto de venda de drogas, quando avistou F.S.M. conversava com o motorista de um veículo.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou certo nervosismo e entrou no carro, deixando o local. O veículo foi acompanhado pelos guardas que decidiram fazer a abordagem. Durante revista pessoal foi encontrado com o indivíduo um recipiente contendo cocaína e também certa quantia em dinheiro. No interior do carro foram localizados mais 29 frascos com cocaína, substância que estaria sendo vendida para viciados no bairro.

A princípio o acusado não soube explicar a origem da droga, mas depois de alguns minutos sendo interrogado pelos guardas, ele acabou confessando que era o responsável pela venda de drogas na ‘bikeira do Alegria’. Ele também confessou que apenas teria pego carona com o veículo e que o motorista e outros dois ocupantes eram apenas viciados e estavam comprando a droga dele.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde autoridade policial deu voz de prisão em flagrante a F. M. S., com base no Artigo 33 do Código Penal. Com os demais envolvidos na ocorrência nada de ilícito foi encontrado.

A ação contou com apoio da viatura 29, composta pelo Sub-inspetor Ribeiro, Dimas e a GMF Cuba e também da viatura 28, ocupada pelos GCMs Cerqueira e Júnior.