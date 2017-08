Vereador Ezequiel cobra 155 moradias prometidas pelo Governo

Em recente reunião na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), localizada em Campinas, o vereador Ezequiel Alves de Oliveira, entre outros assuntos, lembrou mais uma vez da promessa que em 2012 fez Silvio Torres, Secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, quando representava o Governador Geraldo Alckmin em evento de entrega das chaves das 144 casas do Residencial Santa Helena (Conjunto Habitacional D).

Essa matéria chegou a ser publicada na página da CDHU, quando ficou destacado o texto abaixo:

“Como vemos, isso estava acertado no início da gestão municipal anterior (2013 a 2016), e o requerimento enviado para a Secretaria Estadual da Habitação foi respondido solicitando que o prefeito apresentasse uma área para análise da CDHU, onde pudesse viabilizar a construção das moradias. Como isso não aconteceu, provavelmente outra cidade tomou nosso lugar na fila dos projetos e a população que mais precisa de casas populares foi prejudicada. Agora vou lutar junto com o Prefeito Marcão Marchi, para colocar Itupeva novamente na fila dos projetos da CDHU e realizar a construção das 155 moradias populares para a população de Itupeva”, disse o vereador Ezequiel Alves de Oliveira.