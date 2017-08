Bandidos voltam a cortar caixa de banco com maçarico

Dezenove dias após ter caixas eletrônicos cortados por criminosos com maçarico, a agência do Banco do Brasil de Itupeva é mais uma vez vítima da criminalidade. Durante a madrugada desta segunda-feira, dia 7, bandidos entraram pela parte dos fundos da agência e cortaram dois cofres, que ficavam na tesouraria da agência, que fica localizada na avenida Brasil, região Central de Itupeva, deixando um rastro de destruição e violência.

Até o momento não se sabe se os criminosos tiveram êxito no roubo e qual o valor teria sido levado.

Informação também não confirmada é que o caso da morte de uma pessoa, que foi encontrada carbonizada no porta-malas de um taxi, no bairro Nova Era, pode estar relacionada com a ação dos criminosos. A vítima teria sido rendida na cidade no intuito de facilitar a fuga dos criminosos.

A equipe do Jornal de Itupeva acompanha a polícia no registro da ocorrência e novas informações a qualquer momento.

