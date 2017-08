Basquete feminino perde nos detalhes

Foi um jogo bastante disputado que o time feminino adulto da Prefeitura de Itupeva fez no ginásio Dorival Raymundo nesse domingo (6), contra Valinhos, pela Associação Regional de Basquete, mas, no final, o adversário acabou terminando com a vantagem e a vitória por 49 a 43.

Esse foi apenas o terceiro jogo da equipe do técnico e professor Maurício Gobi na competição e, apesar de sofrer a segunda derrota, a disputa segue equilibrada, contando com Valinhos em primeiro, com 5 pontos, Santa Bárbara d’Oeste e Itupeva na sequência, com 4, e Hortolândia na lanterna, com 2.

O time itupevense é formado por Aline, Geovana, Fefeu, Jaisa, Márcia, Miriam, Mayara, Vaulédia, Thais Heloisa, Jéssica, Karininha, Monique, Gabriela, Sabrina, Karina Karck e Dayane.

A próxima partida será novamente no ginásio Dorival Raymundo, no domingo, 20 de agosto, às 10h, contra Santa Bárbara d’Oeste.