Científica pericia corpo em porta-malas

Peritos do Instituto de Criminalística de Jundiaí realizaram a perícia no taxi e corpo, que foram encontrados carbonizados na manha desta segunda-feira, dia 7, no Bairro Nova Era, em Itupeva.

Com o emprego de ferramentas, o compartimento traseiro do Voyage foi aberto. A imagem foi chocantes inclusive para os experientes policiais. “Os criminosos estão demonstrando muita frieza. É muita crueldade.”, comentou um dos peritos.

O corpo foi liberado e recolhido ao Instituto Médico Legal de Jundiaí, onde será submetido a exame de DNA, no intuito de identificação. A suspeita é que o corpo seja do dono do taxi, que até o momento está desaparecido.