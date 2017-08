Congresso das Testemunhas de Jeová

A série de congressos dos Testemunhas de Jeová em 2017, no Brasil, iniciou no último dia 23 de junho e este ano contará com 551 congressos em diversos idiomas: Português, Alemão, Árabe, Chinês, Coreano, Espanhol, Francês, Guarani, Crioulo Haitiano, Hunsrik, Inglês, Italiano, Japonês, Libras, Português e Talian.

A assistência total prevista pelos organizadores do evento no Brasil é de 1.358.273 pessoas e no mundo mais de 13 milhões de pessoas.

Neste ano, o tema central será NÃO DESISTA! Bastante apropriado aos tempos que vivemos, devido aos problemas que as pessoas sofrem aliadas a quantidade enorme de más notícias recebidas diariamente, fazem com que elas percam a paz e chegam a pensam em desistir. O objetivo do congresso este ano é ajudar não só quem é Testemunha de Jeová, mas todos os presentes. Discursos, entrevista, encenações reais e vídeos pequenos são apresentados durante os três dias de congresso.

O filme “Lembre-se da Mulher de Ló” será exibido em três partes durante o Congresso, apresentado um filme dividido em três partes com o tema: “Lembre-se da Mulher de Ló”, baseado nas palavras de Jesus registrada no Evangelho de Lucas 17:28-32.

O batismo de novos fiéis e o Discurso Público também acontecerão durante os encontros com o tema “Não Perca a Esperança”.

Para Itupeva, Várzea Paulista e Jundiaí o Congresso acontece no fim de semana de 18 a 20 de agosto e seguem até setembro deste ano.

O local será no auditório de assembleias em Itatiba, localizado na Estrada Municipal Quinta da Baronesa, nº 145 , em Itatiba/SP.

Mais informações poderão ser obtidas no site: jw.org.