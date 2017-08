Industrial já tem seus semifinalistas

No ultimo sábado (5) foram realizadas as partidas de volta das quartas-de-final do Campeonato Industrial, jogos equilibrados e reviravoltas marcaram a rodada.

Exal e Dynatech, que empataram em 1 a 1 no primeiro confronto se duelaram no Campão, e quem se saiu melhor foi a Exal, que chegou a abrir três a zero ainda no primeiro tempo, com gols de Tiago Ramos e Julio Cesar, duas vezes. No segundo tempo, a Dynatech, com Nilson Ivan e Juliano de Barros, chegou perto de empatar, mas o jogo acabou mesmo com o placar de 3 a 2 e Exal classificada.

Na segunda partida no Campão, a Comep, que vinha de derrota por 2 a 1, virou para cima da WSP e, com a vitória por 3 a 1, se garantiu na semifinal. Diogo Santos abriu o placar para WSP, mas Jailton dos Santos (duas vezes) e Edinaldo Deorato viraram o jogo.

No Centro Esportivo Santa Elisa, na primeira partida, A. Azevedo venceu novamente a Anauger, dessa vez por 2 a 1, e se confirmou na semi. Ismael Gomes fez os dois gols da vitória de virada, enquanto que Joeliton Vieira marcou o primeiro do jogo, para a Anauger.

E na última partida das quartas, outra virada, dessa vez a Finepack, que perdeu para a Access por 1 a 0 no primeiro jogo, venceu por 2 a 0 e ficou com a vaga. Marco Antonio Godoy e Alex de Souza foram os heróis da vitória.

Estão classificados para as semifinais Finepack, A. Azevedo, Comep e Exal. A secretaria de Esportes e Lazer irá confirmar os confrontos e horários, ainda essa semana, já que as partidas acontecem no próximo sábado (12).