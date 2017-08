Time do Emprego: inscrições para 1ª turma começam na quarta

Depois de conseguir cursos profissionalizantes gratuitos por meio de uma parceria com a Sert (Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho), a Prefeitura de Itupeva dá inicio nesta quarta-feira (9) às inscrições para participar do programa Time do Emprego. Os interessados devem comparecer à sede da Secretária de Desenvolvimento Social, na rua Hildebrando Ferraz, 192, no Centro, e segue até o próximo dia 15 (terça-feira). É necessário levar RG, CPF, carteira de trabalho e endereço de comprovante no nome do candidato.

“Mais uma vez conseguimos uma parceria que trará mais orientações sobre o mercado de trabalho para os participantes na busca por um emprego compatível com interesses, habilidades e qualificação profissional”, declarou o prefeito Marcão Marchi.

A proposta envolve doze encontros com grupos de 20 a 25 trabalhadores desempregados ou jovens que buscam o primeiro emprego (estes com idade a partir dos 16 anos). O programa oferecerá para cada participante uma bolsa com os materiais necessários para o curso. As reuniões acontecerão às segundas, quartas e sextas, entre os dias 21 de agosto e 20 de setembro, das 13h às 17h.

“A metodologia deste trabalho será formar grupos de pessoas que buscam uma recolocação no mercado ou o primeiro emprego para trocar experiências, criando um clima de solidariedade”, explicou Aline Alves, secretária de Desenvolvimento Social.

O que é o programa – Desde a criação em 2001 até dezembro de 2016, o Time do Emprego já beneficiou mais de 63 mil pessoas. Foram 2.614 turmas realizadas em todo o Estado e quase 23 mil cidadãos inseridos no mercado de trabalho.

A ação é baseada em um programa canadense que utiliza a metodologia Canadian Steel Trade and Employment Congress (CSTEC), que a Sert adaptou do Projeto de Cooperação Técnica Brasil-Canadá de Transferência de Tecnologia para Desenvolvimento de Recursos Humanos no Estado de São Paulo – realizado entre 1998 e 2002 pela Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (ACDI) e da Agência Brasileira de Cooperação (ABC).

Os participantes formam um grupo para troca de experiências e procura conjunta por emprego ou ocupação. Durante esses encontros, eles recebem orientações sobre elaboração de currículo e preparação para entrevistas de emprego, são incentivados a conhecerem a si mesmos, as habilidades e competências, além de estabelecerem metas de trabalho e de vida – para que tenham sucesso na busca por uma colocação no mercado de trabalho.