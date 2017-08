Policia Militar prende traficante na comunidade do Portela

Um indivíduo foi preso no início da madrugada desta terça-feira (8) após ser flagrado pelo cabo Junior e soldado Mayumi, do 2º Pelotão de Policia Militar de Itupeva, quando trabalha para o tráfico de entorpecentes no interior da comunidade do ‘Portela’, localizada na entrada do parque das Hortênsias, em Itupeva.

De acordo com o cabo Junior, a PM recebeu uma informação via COPOM sobre a presença de traficantes que vendiam entorpecentes no bairro e decidiram checar a informação.

Chegando ao local, os militares acessaram o local à pé, por meio de uma trilha de acesso ao fundo da comunidade, onde permaneceram averiguando ‘o movimento’ por cerca de 10 minutos, até que um usuário chegou ao local para comprar entorpecentes.

O pedido da droga foi ouvido pelos militares, porém, o traficante respondeu ao usuário que não venderia naquele momento porque o plantão estava ‘moiado’, já que eles haviam avistado a viatura patrulhando a comunidade.

Ao ouvir a resposta e identificar o traficante, os policiais realizaram a abordagem. No interior da residência que ficava em frente ao acusado foi encontrada uma sacola, contendo certa quantidade de entorpecentes.

O traficante confessou informalmente que estava ali a serviço do tráfico, mais que seu expediente havia encerrado as 19 horas.

Conduzido até a Delegacia de Polícia, o acusado foi apresentado à autoridade policial, que determinou a apreensão dos entorpecentes bem como do dinheiro proveniente do tráfico.

O acusado foi recolhido em situação de flagrante e na data de hoje seria submetido à audiência de custodia, onde seria colocado em liberdade, uma vez que ele não possuía antecedentes criminais. A ocorrência de tráfico foi registrada na Delegacia de Polícia de Itupeva.