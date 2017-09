Jori: Na dança de coreografia, muitos aplausos para os heróis itupevenses

Foram 60 dias de trabalho intenso, com um grupo montado pelo professor de dança Carlos Brajon para a apresentação na abertura da 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso, em Itapetininga, nesta quinta-feira (31). Itupeva foi a 18ª cidade a se apresentar, ao som de ‘Hush, Hush’ – do grupo californiano The Pussycat Dolls. A equipe demonstrou entrosamento e arrancou aplausos de todo o ginásio lotado. Foi a vitória dos heróis itupevenses.

“É uma emoção muito grande, pois a equipe começou do zero. Quando sentei na cadeira para acompanhar a nossa apresentação, me passou um filme na cabeça… apesar de não chegarmos ao pódio, eles mostraram muita competência com o ginásio lotado, o que estou sentindo aqui neste momento é indescritível”, afirmou Brajon, muito emocionado.

Para Carmen Norato, o resultado não tinha importância. O que ela viveu naqueles cinco minutos dentro do Ginásio Ayrton Senna valeu muito mais do que tudo. “Estou com 81 anos e pensei já ter vivido de tudo nessa vida. Quando pisei na quadra para dançar, a emoção tomou conta de mim. Foi um momento que não consigo explicar, meu coração está batendo muito forte, com muita alegria”.

A apresentação foi acompanhada pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, primeira-dama Dani Marchi, e pela secretária de Desenvolvimento Social, Aline Melo Alves. O município itupevense terminou na vigésima colocação entre as 28 cidades que se apresentaram, com vitória para o grupo de dança de Campo Limpo Paulista.