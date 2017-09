Ladrões armados assaltam agência dos Correios em Itupeva

Na manhã desta sexta-feira, dia 1º de setembro, a agência dos Correios de Itupeva, localizada no Parque Amarylis, foi invadida e assaltada por três criminosos armados.

A ação foi filmada pelo Circuito Interno de Monitoramento. A Polícia Militar foi acionada, porém, os bandidos conseguiram fugir. Não foi informada a quantia levada pelos ladrões. A agência permanecerá fechada nesta sexta-feira, sendo reaberta somente na próxima segunda-feira, dia 4.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Itupeva.

Assalto nos Correios de Jundiaí

Segundo informações da polícia, no mesmo momento em que a agência de Itupeva era assaltada, criminosos também assaltaram a agência dos Correios de Jundiaí. Acredita-se que possa se uma quadrilha organizada agindo na região. A Polícia Civil iniciou as investigações no intuito de descobrir a autoria dos crimes.