Prefeito Marcão Marchi é homenageado na 16ª Copa Subaru de Karatê

O Ginásio Municipal de Esportes Dorival Raymundo recebeu domingo (4) a 16ª Copa Subaru de Karate, competição organizada pela Associação Subaru, juntamente com a Federação Paulista da modalidade.

Na abertura, o prefeito Marcão Marchi agradeceu a participação de todos. “Quando o sensei Paulinho (responsável pela Associação Subaru) me pediu para apoiar o evento, não pensei duas vezes. Mesmo com todos os problemas que estamos atravessando, não poderíamos deixar de fora do calendário uma grande competição como essa. Fizemos o possível porque o esporte ajuda na educação e une as famílias”.

Ao final das apresentações, o prefeito recebeu das mãos do sensei Paulinho uma medalha de honra em agradecimento ao apoio dedicado aos esportistas.

A competição contou com 400 atletas, divididos entre 27 associações de 20 municípios. De Itupeva, foram dois representantes: a anfitriã Subaru, com 90 caratecas, e a Keino, com 11.

“Não é fácil fazer um evento com tantas associações competentes reunidas, tudo com aval da Federação Paulista de Karatê. Por isso estou muito feliz e sou muito grato em ver que todos aqui acreditam no nosso trabalho”, comentou o sensei Paulinho.

Para Pedro Oshiro, coordenador da Federação Paulista, a entidade sempre estará em eventos de qualidade, por isso a parceria com a Associação Subaru. “O trabalho do sensei Paulinho é feito com muita humildade e competência, por isso que a modalidade cresce a cada ano em Itupeva. Não posso deixar de parabenizar o prefeito Marcão Marchi, pois é uma pessoa que vem fazendo um ótimo trabalho no esporte em geral”.

Também compareceram ao evento o secretário de Esportes e Lazer, Robinson Toledo, a vereadora Tatiana Salles, e o diretor da Federação Paulista de Karatê, Carlos Tsutya.

Reencontro – Outro momento de emoção foi o reencontro com o sensei Nogueira, que foi professor de Marcão Marchi quando criança. “Existem momentos na vida que nunca iremos esquecer e as aulas do sensei Nogueira são uma prova disso. Uma pessoa que tem meu respeito porque me ensinou muito, não só a filosofia do esporte mas também a crescer como homem de caráter”, afirmou o prefeito.

Por sua vez, Nogueira demonstrou toda a alegria com o antigo discípulo. “Depois de muitos anos, vejo um aluno meu com a competência para comandar essa cidade, como um homem de bem. É deste tipo de cidadãos que nosso País precisa”, comentou o sensei.