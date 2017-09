Confira o que abre e fecha no 7 de Setembro

Nesta quinta-feira (7), por conta do feriado nacional do Dia da Independência, alguns serviços públicos terão o horário de funcionamento diferenciado. Conforme prevê o decreto 2.815, de 26 de dezembro de 2016, a sexta (8) é considerada ponto facultativo para o funcionalismo público. Confira o que abre e fecha na cidade neste período:

Esportes – O Ginásio Dorival Raymundo e o Centro de Lazer do Trabalhador (Campão) não terão atividades a partir de quinta-feira (7) e reabrem segunda (11). A quadra da Vila São João e o ginásio do Parque das Hortênsias permanecem fechados no feriado, mas funcionam normalmente na sexta (8), sábado (9) e domingo (10). O ginásio da Nova Monte Serrat funciona normalmente todos os dias.

Parque da Cidade - Funciona normalmente durante o feriado prolongado.

Coleta de Lixo - A coleta de lixo orgânico e a coleta seletiva (reciclado) funcionam normalmente. Já o serviço de cata-treco não atua quinta (7) e retorna sexta (8).

Paço Municipal - Fecha na quinta-feira (7) e reabre segunda (11).

Saúde – A Farmácia Municipal, localizada ao lado do Hospital, funciona normalmente no período das 7h às 16h. Os atendimentos de emergência serão feitos no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida, que funciona 24 horas, assim como o Setor de Ambulâncias. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e demais setores da Secretaria de Saúde estarão fechados, retornando as atividades normalmente dia 11 (segunda-feira).