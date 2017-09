Itupeva conquista sua melhor posição nos Regionais do Idoso

Itupeva teve mais uma grande conquista no ano, dessa vez, graças aos atletas da Melhor idade, que estiveram em Itapetininga, de 31 de agosto a 3 de setembro, para a disputa da 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso – JORI. A delegação itupevense fez história na competição e conquistou o 9º lugar dentre as 50 cidades que participaram, melhor classificação do município até então.

“Ficamos muito orgulhosos de ver que Itupeva possui excelentes atletas também na Melhor Idade, que vestiram a camisa da cidade e dão um exemplo de vida e inspiração para as gerações mais novas”, comentou o prefeito Marcão Marchi.

“Acompanhei a abertura dos Jogos e o primeiro dia de competições e tenho de parabenizar os atletas pela dedicação e o entusiasmo, que resultaram nessa campanha histórica para a cidade. Foi uma verdadeira demonstração de amor ao esporte e à vida, um grande exemplo para todos nós”, comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Dani Marchi.

Essa edição do JORI reuniu mais de 1800 atletas de 50 municípios (de 54 inscritos) da 8ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A delegação itupevense, que contou com 42 integrantes no total dentre atletas e comissão técnica, foi organizada pela parceria das secretarias de Esportes e Lazer, de Desenvolvimento Social, por meio do Centro de Convivência do Idoso (CCI), e do Fundo Social de Solidariedade. A empresa Fareva patrocinou as camisetas de todos os atletas e dirigentes – que contaram mais uma vez com os agasalhos confeccionados pela empresa Jundiá Sorvetes para os Jogos Regionais.

Dentre as participações itupevenses, a dupla Luzia Adario Sanches e Oneube Souza da Costa, se destacou ao conquistar o ouro na competição de Dominó Feminino. Também se destacaram, conquistando medalhas de bronze, Deli C. Pereira e Ismael T. Leme, no Tênis de Mesa B e no Atletismo, respectivamente; além de honroso quarto lugar no Truco, com a dupla Benedito Pires e Valter Fontolan; e também no Tênis B, com Yoshimiti Mitsujima. Bons resultados vieram ainda no Tênis Feminino A, com Milka Mitsujima e no Tênis de Mesa Feminino A, com Keiko Saito, ambas em quinto lugar; e ainda um sétimo lugar em Damas Masculino, com Makoto Saito.

“Faço um agradecimento especial ao prefeito Marcão Marchi, pelo grande incentivo que tem dado ao esporte e, em especial, às atividades voltadas para a melhor idade; e também a eficiente e dedicada equipe de profissionais que cuidaram da delegação: os professores Chinha, Cristiane e Alessandra; o coreógrafo Carlos Brajon, a monitora Katia Santos e o motorista Gilberto Thomaz”, agradeceu o secretário de Esportes e Lazer, Robinson Toledo.

Neste ano, a delegação de Itupeva sentiu uma grande ausência, da nadadora Cecília D. Dantas, que disputaria a categoria G (acima de 90 anos) do nado livre, mas que, infelizmente, não pôde competir, devido a problemas recentes de saúde.

Confira as campanhas de cada modalidade da cidade no JORI 2017

Técnicos: Robinson Toledo, Cristiane Toledo, José Geraldo Ramos de Oliveira, Carlos Brajon e Katia Santos.

Atletismo Feminino

Classificação final: 18º (19 cidades participantes)

Categoria C – 1000 – metros Feminino

o 7º – Maria Medina Fontolan Itupeva

Categoria B – 1200 – metros Feminino

o 7º – Alaíde Bueno Csizmadia Itupeva

Atletismo Masculino

Classificação final: 13º (23 cidades participantes)

Categoria D – 1000 metros – Masculino

o 3º – Ismael Theodoro Leme Itupeva 4.48.6 6 /

o 8º – Antonio Marques Itupeva 10.25.8

Bocha

Classificação final: 1ª Fase (32 cidades participantes)

Itupeva 6 x 18 Cabreúva

Antonio Domingos e José Strabello

Buraco Feminino

Classificação final: 1ª Fase (36 cidades participantes)

Louveira 2 x 1 Itupeva / Itupeva 0 x 2 Itapetininga

Kyoko Goyogi, Maria de Lurdes Scapin

Buraco Masculino

Classificação final: 1ª Fase (26 cidades participantes)

Cerquilho 1 x 2 Itupeva / Itupeva 0 x 2 Campo Limpo Paulista

Cláudio Betelli, Divino Scapim

Coreografia

Classificação final: 20º (27 cidades participantes)

Equipe: Maria Medina Fontolan, Kyoko Goyogi, Adhemar A. da Costa, Carmen Canova Norato, João Batista Rodrigues, Keiko Saito, Makoto Saito, Mika Mitsujima, Nadir Ienne Borsari, Naoyoshi Toya e Teresa Mitsue Katsuki Toya.

Damas Masculino

Classificação final: 7º (29 cidades participantes)

Sorocaba 1 x 1 Itupeva / Itupeva 2 x 0 Votorantim / Rafard 2 x 0 Itupeva / Itupeva 2 x 0 Piedade / Itupeva 0 x 2 Iaras / São Roque 0 x 2 Itupeva / Salto 1 x 1 Itupeva

Makoto Saito

Dança de Salão A

Classificação final: 9º (12 cidades participantes)

Izabel Zorzi Costa, João Bosco Machado Costa

Dominó Feminino

Classificação final: 1º (40 cidades participantes)

Sorocaba 4 x 3 Itupeva / Itupeva 4 x 1 Ilha Comprida / Cerquilho 3 x 4 Itupeva / Itupeva 4 x 0 Cabreúva / Cesário Lange 3 x 4 Itupeva / Itaí 2 x 4 Itupeva

Luzia Adario Sanches, Oneube Souza da Costa

Dominó Masculino

Classificação final: 1ª Fase (32 cidades participantes)

Salto de Pirapora 3 x 4 Itupeva / Itupeva 3 x 4 São Roque / Itupeva 1 x 4 Itu

Adhemar A. da Costa, Orador Antunes de Oliveira

Malha

Classificação final: 1ª Fase (27 cidades participantes)

Itupeva 8 x 14 Sorocaba

Alcides Morelli, Antonio dos Santos, Pedro Alves dos Santos Neto

Natação Masculino

Classificação final: 16º (19 cidades participantes)

Categoria B – 50 metros – Nado Costas – Masculino

o 6º – José Geraldo Ramos de Oliveira Itupeva

Categoria B – 50 metros – Nado Livre – Masculino

o 8º – Toshiyki Yamashita Itupeva 1.00.97

Tênis Feminino A

Classificação final: 5º (10 cidades participantes)

Pilar do Sul 0 x 1 Itupeva wo / Itupeva 0 x 1 Itu

Milka Mitsujima

Tênis Masculino A

Classificação final: 1ª Fase (17 cidades participantes)

Itupeva 0 x 1 Angatuba

Naoyoshi Toya

Tênis Masculino B

Classificação final: 4º (9 cidades participantes)

Cerquilho 0 x 1 Itupeva wo / Jundiaí 1 x 0 Itupeva / Conchas 1 x 0 Itupeva

Yoshimiti Mitsujima

Tênis de Mesa Feminino A

Classificação final: 5º (11 cidades participantes)

Campo Limpo Paulista 1 x 2 Itupeva / Itupeva 0 x 2 Votorantim / Itupeva 0 x 3 Iguape

Keiko Saito

Tênis de Mesa Masculino B

Classificação final: 3º (18 cidades participantes)

Itupeva 2 x 0 Itapeva / Cabreúva 0 x 2 Itupeva / Itupeva 3 x 0 Jarinu / Itupeva 3 x 1 Itu / Itupeva 3 x 0 Salto

Deli Ciriaco Pereira

Truco

Classificação final: 4º (38 cidades participantes)

Itaí 1 x 2 Itupeva / Itupeva 2 x 1 Itapeva / Itu 0 x 2 Itupeva / Avaré 1 x 2 Itupeva / Itupeva 0 x 2 Cerquilho / Cabreúva 2 x 0 Itupeva

Benedito Jesuino Pires, Valter Fontolan

