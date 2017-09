Orçamento Público foi tema de formação no Núcleo de Fé e Política

Orçamento Público foi tema de formação, em aula ministrada no dia 2 de setembro no Núcleo de Formação Fé e Política de Jundiaí. Ministrou este importante conteúdo, o Dr. Rodrigo Mendes Pereira – advogado e ex secretario da Fundação Municipal de Assistência Social de Jundiaí.

O Núcleo de Formação Fé e Política, após seu primeiro ano de atividade e ter promovido cursos específicos com duração de 8 a 12 meses, adotou grade de formação para assuntos e temas atuais, com duração de uma ou duas aulas, facilitando a participação de um público necessitado desta formação, mas com pouco tempo disponível.

As aulas são sempre no 1º sábado de cada mês, das 8h às 17h, e o Núcleo de Formação Fé e Política, está localizado na Avenida Engº Roberto Mange, 400 – Bairro do Anhangabaú. Ele está instado no prédio da Cúria Diocesana de Jundiaí, porém os temas tem reunido um publico de denominações religiosas diferentes, tornando-o ecumênico.

As transformações que estão acontecendo no Brasil e no mundo exigem atualizações constantes, e a necessidade de formação nestes assuntos atinge a todos/as, independente da religião que os interessados professam. No folfer ilustrativo, os futuros temas a serem abordados.

Reinaldo Oliveira